ФК "Сочи" планирует провести первую игру ФНЛ на стадионе "Юг-Спорт"

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Сочи" планирует провести матч первого тура чемпионата лиги на стадионе ФГБУ "Юг-Спорт" имени С. К. Метревели. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

"Сочи" 17 июля примет в первом туре московский "Спартак-2". Домашней ареной сочинского клуба является стадион "Фишт", принимавший шесть матчей чемпионата мира. Последней игрой на "Фиште" стал поединок 1/4 финала между сборными России и Хорватии, в котором хорваты выиграли в серии пенальти. В конце июня Рубашко сообщил ТАСС, что "Сочи" может не начать сезон на "Фиште" из-за проблем обеспечения безопасности, арена "Юг-Спорт" является резервным стадионом для клуба.

"Планируем провести матч первого тура на "Юг-Спорте", в начале следующей недели все станет окончательно ясно. Относительно "Фишта", то есть регламент по передаче спортивного объекта после чемпионата мира, имеются моменты, которые могут нам помешать в этом плане. Также мы должны оценить состояние поля арены", - сказал Рубашко.

"Пока мы готовимся к игре на резервной арене, а там, чем раньше начнем на "Фиште", тем будет лучше. С лигой мы постоянно на связи, обсуждаем варианты", - добавил он.

Ранее клуб "Сочи" назывался "Динамо" и базировался в Санкт-Петербурге. "Сейчас у нас закончился сбор, частично команда уже находится здесь. Основная часть игроков приедет в Сочи 10 июля. Мы планируем тренироваться в одной из ДЮСШ, где есть два поля с естественным газоном", - отметил гендиректор.