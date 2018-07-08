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Эксперт: сборная РФ имеет хороший подбор молодых игроков, которые будут прогрессировать

Спорт
8 июля, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В субботу в Сочи сборная Хорватии в четвертьфинале турнира обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3

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ТАСС, 8 июля. Сборная России по футболу имеет хороший подбор молодых футболистов, которые будут прогрессировать, главное - не растерять успех команды на чемпионате мира - 2018. Такое мнение в интервью изданию "Газета.Ru" высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

В субботу в Сочи сборная Хорватии в четвертьфинале турнира обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2.

"На сегодняшний день для нас четвертьфинал является пределом, это реалии, - отметил Игнатьев. - Главное - этот успех не растерять, потому что у нас хороший подбор молодых игроков, от которых нам стоит ждать прогресса. Также мне понравилось, как проявили на чемпионате мира себя наши болельщики, хотелось бы видеть такую поддержку на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Главное - не упиваться достигнутыми успехами, а на этом фоне продолжить серьезную работу, в том числе и с детско-юношеским футболом".

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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