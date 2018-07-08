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Эксперт: все в очередной раз убедились в том, насколько Игнашевич велик в свои 38 лет

Спорт
8 июля, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Также Сергей Балахнин прокомментировал окончание карьеры в сборной России полузащитника Александра Самедова

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ТАСС, 8 июля. Поклонники сборной России по футболу в очередной раз убедились в том, насколько защитник национальной команды Сергей Игнашевич велик, несмотря на свой возраст. Такое мнение высказал Сергей Балахнин, работавший в тренерском штабе национальной команды на чемпионате Европы 2016 года, его слова приводит "Газета.Ru".

В субботу сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в серии послематчевых пенальти (2:2, пенальти - 3:4).

"Футболистов уровня Игнашевича всегда будет не хватать, - сказал Балахнин. - Мы должны поклониться в пояс ему за то, что он согласился сыграть за сборную, рискуя собственным имиджем. Здесь мы в очередной раз убедились, насколько он велик в свои 38 лет".

Также специалист прокомментировал окончание карьеры в сборной России полузащитника Александра Самедова. "Что касается Самедова, то я думаю, что он провел хорошее время в национальной команде. Но ему 33 года, поэтому и принял такое решение, к которому надо быть лояльными", - считает Балахнин.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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