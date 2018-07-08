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Эксперт: Смолову нужно было забивать в первом матче ЧМ, чтобы обрести уверенность

Спорт
8 июля, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В субботу в Сочи сборная Хорватии в четвертьфинале турнира обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, Смолов не реализовал одиннадцатиметровый удар

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ТАСС, 8 июля. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов должен был отметиться голом в первом матче чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, чтобы обрести уверенность. Такое мнение высказал бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин, его слова приводит "Газета.Ru".

"У него не пошла игра с первого матча. Если бы он забил во встрече с Саудовской Аравией, то психологически ему было бы легче, а так неуверенность только нарастала. Дзюба вышел и забил, у него появились дополнительные силы, чего и не хватало Федору. Не думаю, что физически он оказался не готов, дело в психологии", - отметил Масалитин.

В субботу в Сочи сборная Хорватии в четвертьфинале турнира обыграла команду России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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