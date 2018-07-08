Женская сборная России впервые в истории завоевала Кубок Европы по пляжному футболу

ТАСС, 8 июля. Сборная России по пляжному футболу впервые в истории стала обладателем Кубка Европы среди женских команд. Турнир завершился в Португалии.

В финале россиянки обыграли испанок со счетом 2:0. Голы забили Анна Чернякова и Марина Федорова.

Ранее в воскресенье прошел матч за третье место, в котором сборная Швейцарии обыграла команду Англии со счетом 6:3.

Для женской сборной России по пляжному футболу этот розыгрыш Кубка Европы стал первым в истории. Турнир проводится с 2016 года, тогда трофей завоевали испанки, в 2017 году - англичанки.