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Женская сборная России впервые в истории завоевала Кубок Европы по пляжному футболу

Спорт
8 июля, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В финале россиянки обыграли испанок со счетом 2:0

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Женская сборная России по пляжному футболу

Женская сборная России по пляжному футболу

© beachsoccer.com

ТАСС, 8 июля. Сборная России по пляжному футболу впервые в истории стала обладателем Кубка Европы среди женских команд. Турнир завершился в Португалии.

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В финале россиянки обыграли испанок со счетом 2:0. Голы забили Анна Чернякова и Марина Федорова.

Ранее в воскресенье прошел матч за третье место, в котором сборная Швейцарии обыграла команду Англии со счетом 6:3.

Для женской сборной России по пляжному футболу этот розыгрыш Кубка Европы стал первым в истории. Турнир проводится с 2016 года, тогда трофей завоевали испанки, в 2017 году - англичанки.

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