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Бразильский футболист "Барселоны" Паулиньо перешел в китайский "Гуанчжоу" на правах аренды

Спорт
8 июля, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Аренда 29-летнего футболиста рассчитана на один год

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Паулиньо

Паулиньо

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 8 июля. Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Паулиньо перешел в китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу китайской команды.

Аренда 29-летнего футболиста рассчитана на один год.

Паулиньо ранее выступал за "Гуанчжоу". Прошлым летом "Барселона" купила бразильского полузащитника за €40 млн. В составе "Барселоны" он провел 49 матчей, забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Испании.

Футболист перешел в "Гуанчжоу" из лондонского "Тоттенхэма" в июле 2015 года. За китайский клуб полузащитник провел 95 матчей, в которых забил 28 голов и сделал девять голевых передач.

В составе сборной Бразилии Паулиньо провел 55 матчей, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Он вошел в состав сборной Бразилии на чемпионат мира в России, где бразильская команда дошла до четвертьфинала. На турнире в России полузащитник провел пять матчей и забил гол.

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