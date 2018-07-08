Сборная России по регби-7 проиграла команде Англии в финале этапа чемпионата Европы

ТАСС, 8 июля. Мужская сборная России по регби-7 проиграла команде Англии со счетом 5:15 в финале третьего этапа чемпионата Европы в английском Эксетере.

Ранее в воскресенье в матче за третье место сборная Ирландии со счетом 29:7 обыграла команду Португалии.

На первом этапе чемпионата Европы в Москве россияне стали пятыми, на втором этапе во французском городе Маркуси - четвертыми.

После трех этапов в таблице чемпионата Европы лидирует сборная Ирландии, набравшая 56 очков. Команда Англии вышла на второе место (46). Россияне занимают третью строчку (44).

Чемпионат Европы по регби-7 состоит из четырех этапов. Победителем первых двух стала сборная Ирландии. В польском городе Лодзь состоится заключительный этап, он пройдет с 8 по 9 сентября. Победитель определится по итогам всех четырех этапов.

Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2009, 2016, 2017).