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Российский десятиборец Комаров стал победителем юношеского чемпионата Европы в Дьере

Спорт
8 июля, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Другой россиянин Арсений Ефимов занял пятое место

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ТАСС, 8 июля. Россиянин Александр Комаров, выступающий в нейтральном статусе, завоевал золотую медаль в соревнованиях десятиборцев на юношеском чемпионате Европы в венгерском Дьере.

Комаров набрал 7703 очка. Успешнее всего 17-летний россиянин проявил себя в прыжках в высоту (первое место), метании диска (второе место) и толкании ядра (третье место). На второй строчке Олег Козьяков из Латвии (7663), третьим стал голландец Свен Янсонс (7604). Другой россиянин Арсений Ефимов занял пятое место (7462), став вторым в толкании ядра и в прыжках с шестом.

Это золото стало первым для российских легкоатлетов на турнире в Дьере. Ранее Олеся Солдатова завоевала бронзу в беге на 400 метров.

На юношеский чемпионат Европы, который завершится в воскресенье, было заявлено 15 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.

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