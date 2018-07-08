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Россиянка Игнатьева победила в метании диска на юношеском чемпионате Европы в Дьере

Спорт
8 июля, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Всего российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые награды на турнире

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ТАСС, 8 июля. Российская спортсменка Виолетта Игнатьева, выступающая в нейтральном статусе, стала победительницей в соревнованиях по метанию диска на юношеском чемпионате Европы в венгерском Дьере.

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Игнатьева метнула снаряд на 54,56 метра, установив личный рекорд и лучший результат сезона. Второй стала представительница Нидерландов Алида ван Дален (52,93). Третье место заняла турчанка Беджерек Озлем (51,93). Соревнования в этой дисциплине стали последними на чемпионате Европы.

Всего российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые награды на турнире в Дьере. Помимо Игнатьевой, победу одержал Александр Комаров (десятиборье). Олеся Солдатова заняла третье место в беге на 400 метров, а Мария Кочанова завоевала бронзу в прыжках в высоту.

Всего в турнире приняли участие 15 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. Это Дженнифер Акиниймика (спринт), Ирина Болдырева (100 м с/б), Сергей Козлов (диск), Яна Мельникова (диск), Валерия Якименко (молот), Олеся Солдатова (400 м), Мария Привалова (длина и тройной), Дмитрий Качанов (шест), Мария Кочанова (высота), Виолетта Игнатьева (диск), Сергей Зверев (молот), Александр Комаров (многоборье), Арсений Ефимов (многоборье), Вилена Комарова (многоборье) и Виктория Горлова (длина).

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