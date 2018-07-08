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Мужская сборная России по волейболу стала первым победителем Лиги наций

Спорт
8 июля, 23:15 дата обновления: 8 июля, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В финале турнира россияне обыграли команду Франции со счетом 3-0

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© Роман Кручинин/ТАСС

ТАСС, 8 июля. Сборная России одержала победу над командой Франции в финале Лиги наций по волейболу. Финальный турнир проходил в пригороде французского Лилля - Вильнев-д'Аске.

Встреча завершилась со счетом 3-0. Самым результативными игроком встречи стал диагональный сборной России Максим Михайлов, набравший 19 очков. Ранее в матче за третье место сборная США обыграла команду Бразилии (3-0).

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Сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций

Сборная России проиграла только один сет в четырех матчах финального раунда. В матчах группы В россияне обыграли поляков (3-1) и американцев (3-0), а в полуфинале оказались сильнее бразильцев (3-0). Таким образом, в Лиге наций российские волейболисты выиграли 10 сетов подряд. Сборная России стала первым в истории победителем Лиги наций.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. Мировая лига была создана в 1990 году и проводилась до 2017 года.

Сборная России 22 раза выходила в финальный раунд Мировой лиги. Трижды россияне побеждали в Мировой лиге, пять раз становились вторыми, семь раз - третьими. В прошлом году победу в Мировой лиге одержали французы.

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