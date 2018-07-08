Волейболист сборной России Михайлов признан лучшим игроком Лиги наций

ТАСС, 8 июля. Диагональный мужской сборной России по волейболу Максим Михайлов признан самым ценным игроком Лиги наций.

В воскресенье сборная России по волейболу стала первым победителем Лиги наций. В финале россияне обыграли французов со счетом 3-0. 30-летний Михайлов набрал 19 очков, став самым результативным игроком финала.

Также стала известна символическая сборная турнира. В нее вошли доигровщик сборной России Дмитрий Волков и центральный блокирующий Дмитрий Мусэрский.

Полностью символическая сборная турнира выглядит следующим образом: доигровщики Волков и Тэйлор Сандер (США), центральные блокирующие Мусэрский и Кевин Ле Ру (Франция), либеро Женя Гребенников (Франция), связующий Бенджамин Тоньютти (Франция), диагональный Мэттью Андерсон (США).

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. Мировая лига была создана в 1990 году и проводилась до 2017 года.