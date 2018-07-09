США примут три следующих финала мужской волейбольной Лиги наций

ТАСС, 9 июля. "Финалы шести" трех следующих розыгрышей мужской волейбольной Лиги наций пройдут в США. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

"В США крупнейший спортивный медиарынок, в этом смысле для волейбола откроются отличные коммерческие возможности, он сможет расти и развиваться по всему миру", - прокомментировал решение президент FIVB Ари Граса.

Даты и города, в которых пройдут соревнования, будут объявлены позднее.

Лига наций - новый турнир, он заменил существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций завершился в воскресенье победой сборной России. Соревнования проходили во Франции, в финальном матче россияне обыграли хозяев турнира в трех партиях.

В Лиге наций стартуют 16 сборных, в предварительном раунде команды играют в один круг. В "Финал шести" выходят лучшие пять команд и сборная - хозяйка финального раунда. В финальном раунде проводятся матчи в один круг в группах из трех команд, затем четыре сильнейшие сборные играют полуфинальные матчи, финал и матч за третье место.