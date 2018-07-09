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СМИ: Марио Фернандес попал в сферу интересов "Интера"

Спорт
9 июля, 3:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Итальянский клуб попытается приобрести защитника сборной России и ЦСКА

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Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Итальянский футбольный клуб "Интер" заинтересован в приобретении защитника сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандеса. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации портала, миланский клуб рассчитывает приобрести игрока на позицию правого защитника, приоритетным является вариант с футболистом сборной Хорватии и испанского "Атлетико" Шиме Врсалько. Если хорват в "Интер" не перейдет, как утверждает интернет-ресурс, итальянский клуб попытается приобрести Фернандеса.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны испанской "Валенсии".

Фернандесу 27 лет, бразилец получил российский паспорт в 2016 году. За ЦСКА выступает с 2012 года, стал с клубом чемпионом России (2013, 2014, 2016), обладателем Кубка страны (2013). За сборную России провел 10 матчей, в том числе пять на чемпионате мира - 2018.

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