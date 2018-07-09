СМИ: Луис Энрике возглавит сборную Испании по футболу

ТАСС, 9 июля. Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике в ближайшее время будет представлен в качестве нового наставника сборной Испании по футболу. Об этом сообщает газета Marca.

Отмечается, что 48-летнему специалисту будет предложен двухлетний контракт - до окончания чемпионата Европы 2020 года.

13 июня, за день до старта чемпионата мира по футболу, испанская федерация футбола расторгла контракт с главным тренером национальной команды Хуленом Лопетеги, из-за того, что тот без ее ведома подписал соглашение с мадридским "Реалом". На мировом первенстве сборной руководил Фернандо Йерро, команда дошла до 1/8 финала, где проиграла россиянам в серии пенальти.

Энрике возглавлял "Барселону" в 2014-2017 годах, вместе с клубом он стал двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года. В сезоне-2014/15 "Барселона" выиграла Лигу чемпионов, в 2015 году команда стала победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.