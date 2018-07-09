Россиянин Зарецкий идет седьмым после первой недели кругосветной регаты Golden Globe Race

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россиянин Игорь Зарецкий занимает седьмое место после первой недели кругосветной парусной регаты Golden Globe Race. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов гонки, который оказался в распоряжении ТАСС.

Гонка стартовала 1 июля. За это время россиянин преодолел дистанцию в 24 141 морскую милю. Зарецкий выступает на яхте типа Endurance 35, которая значительного тяжелее лидирующих Rastler 36. Россиянин сокращает отрыв, от ближайшего соперника - норвежца Аре Вилига - его отделяют 11 морских миль.

© Организаторы Golden Globe Race

В ходе радиообмена с береговой командой поддержки Зарецкий сообщил, что немного повредил спинакер, но ремонт не займет много времени. Связь с яхтой "Эсмеральда" обеспечивает волонтерская группа русскоязычных радиолюбителей коротковолновиков, в том числе ветеранов, сопровождавших в советское время полярные экспедиции.

Лидером гонки является француз Филипп Пеше, следом за ним идет его соотечественник Жан-Люк Ван ден Хееде. Третье место занимает голландец Мар Слатс, который лидировал в начале гонки. Сейчас яхты вышли в Атлантику из сложной ветровой зоны Бискайского залива.

Не все стартовавшие яхты продолжают участие в регате. С дистанции у выхода из Бискайского залива сошел британец Эртан Бескардес. Свое решение он объяснил эмоциональной неготовностью к этой длительной одиночной гонке. За сутки до схода с дистанции у британца вышла из строя коротковолновая станция, которая, по условиям гонки, является единственным разрешенным способом связи с берегом.

Проблемы с авторулевым возникли у выступающего под флагом США Иштвана Копара, он планирует производить ремонт на ходу. Француз Антуан Куазо уведомил оргкомитет о намерении остановиться у Канарских островов для починки ветрового подруливающего устройства. Неизвестно, намерен ли он производить ремонт самостоятельно или ему требуется помощь. По правилам, яхтсмены имеют право в любой момент искать убежище у берегов, но им запрещено сходить на берег, заходить в порты, а также принимать постороннюю помощь; в случае нарушения правил, яхта выбывает из основного зачета и переводится в класс "Чичистер".

О гонке

Гонка Golden Globe Race впервые прошла в 1968-1969 годах, став первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Призовой фонд первой регаты составлял 10 тыс. фунтов стерлингов: 5 тыс. предназначались первому финишировавшему, еще 5 тыс. - тому, кто показал на дистанции лучшее время, поскольку гонщики стартовали не одновременно, однако в итоге все 10 тыс. получил Робин Нокс- Джонстон как единственный, кто смог преодолеть весь путь до конца. Суммарный призовой фонд 50-й регаты составляет 75 тыс. фунтов, кроме того, известно, что финишировавшим 22 апреля 2019 года до 15:25 (время и день финиша Нокс- Джонстона) яхтсменам вернут вступительный взнос. Также организаторы обещают им специальные призы.