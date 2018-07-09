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Скончался первый "шестой игрок" в истории баскетбола Фрэнк Рэмзи

Спорт
9 июля, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Рэмзи в составе "Бостона" семь раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации

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Фрэнк Рэмзи

Фрэнк Рэмзи

© AP Photo

ТАСС, 9 июля. Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Фрэнк Рэмзи скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Reuters.

Все свои чемпионские трофеи он завоевал в составе "Бостона" (1957, 1959-64 гг.). Номер 23, под которым он играл, выведен из обращения в клубе. Ранее он стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). После завершения карьеры баскетболиста тренировал команду Американской баскетбольной ассоциации (в 1976 году объединилась с НБА) "Кентукки" (1970-71 гг.).

Рэмзи считается первым в истории баскетболистом, который выполнял роль "шестого игрока" (запасного, проводящего на площадке в среднем столько же времени, сколько и игроки стартового состава). С сезона-1982/83 в НБА ежегодно вручается приз "Лучший шестой игрок".

Рэмзи является членом Зала славы НБА.

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