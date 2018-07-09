Скончался первый "шестой игрок" в истории баскетбола Фрэнк Рэмзи

ТАСС, 9 июля. Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Фрэнк Рэмзи скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Reuters.

Все свои чемпионские трофеи он завоевал в составе "Бостона" (1957, 1959-64 гг.). Номер 23, под которым он играл, выведен из обращения в клубе. Ранее он стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). После завершения карьеры баскетболиста тренировал команду Американской баскетбольной ассоциации (в 1976 году объединилась с НБА) "Кентукки" (1970-71 гг.).

Рэмзи считается первым в истории баскетболистом, который выполнял роль "шестого игрока" (запасного, проводящего на площадке в среднем столько же времени, сколько и игроки стартового состава). С сезона-1982/83 в НБА ежегодно вручается приз "Лучший шестой игрок".

Рэмзи является членом Зала славы НБА.