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Футболист "Рубина" Азмун попал в ДТП в Иране

Спорт
9 июля, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Инцидент произошел в воскресенье в провинции Мазендеран

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Сердар Азмун

Сердар Азмун

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Нападающий казанского футбольного клуба "Рубин" Сердар Азмун попал в ДТП в Иране. Об этом сообщает агентство Mehr.

Инцидент произошел в воскресенье в провинции Мазендеран. По информации агентства, Азмун, находившийся в автомобиле, отделался царапинами на лице.

Азмун стал игроком "Рубина" в 2012 году. В феврале 2015 года нападающий перешел в "Ростов" на правах аренды, а летом 2016-го подписал с ростовским клубом полноценный контракт. Летом 2017 года Азмун вернулся в "Рубин" вслед за тренером Курбаном Бердыевым и подписал с казанским клубом трехлетнее соглашение. В текущем сезоне футболист провел за казанский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Азмун дебютировал за сборную Ирана в 2014 году. Он провел за команду 36 матчей, в которых забил 23 гола. На чемпионате мира в России в трех матчах он не забил ни одного мяча. После чемпионата мира - 2018 он объявил о прекращении выступлений за сборную Ирана.

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