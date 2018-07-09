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СМИ: ПСЖ готов заплатить "Барселоне" €270 млн за футболиста Коутиньо

Спорт
9 июля, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Сумма отступных за игрока составляет около €400 млн

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ТАСС, 9 июля. Французский футбольный клуб ПСЖ готов заплатить испанской "Барселоне" €270 млн за бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации издания, ПСЖ начал переговоры с агентом 26-летнего футболиста. Однако в "Барселону" запрос о трансфере игрока не поступал. Отмечается, что сумма отступных за игрока составляет около €400 млн.

Коутиньо перешел в "Барселону" в январе 2018 года из "Ливерпуля". В ее составе он стал чемпионом Испании и обладателем Кубка страны. В прошедшем сезоне он провел 42 матча, забив 22 гола.

ПСЖ летом 2017 года пополнился форвардом испанской "Барселоны" Неймаром и нападающим "Монако" Килианом Мбаппе. По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды, заплатив сумму отступных в размере €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Однако, по информации испанских СМИ, указанную сумму за Неймара заплатили представители французского клуба.

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