Июльская "Гераклиада-2018" станет для десятиборца Шкуренева последним стартом перед ЧЕ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Турнир по сокращенному пятиборью, который пройдет 21 июля в Москве в рамках московского фестиваля спорта "Гераклиада-2018", станет для десятиборца Ильи Шкуренева последним стартом перед чемпионатом Европы в Берлине. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в многоборье Сергей Желанов.

"Илья за пятнадцать дней до старта чемпионата Европы выступит на "Гераклиаде", - заметил Желанов. - Это будет такой облегченный старт, который необходим Шкуреневу, чтоб быть готовым к главному турниру года".

С 4 по 5 июля в Смоленске проходил чемпионат России по многоборью, в котором победитель зимнего чемпионата Европы - 2015 Шкуренев участия не принимал. "После майского турнира в Австрии Илья и не планировал выступать в десятиборье до европейского первенства в Берлине. Сейчас он находится на сборах в Новогорске и целенаправленно готовится к Берлину", - продолжил главный тренер.

"В Австрии никаких серьезных задач Шкуренев перед собой не ставил. Это был первый турнир после серьезной травмы, ему нужно было просто выйти, вспомнить былые ощущения и пройти все виды до конца", - заметил Желанов.

27-летний Шкуренев был в числе участников чемпионата мира 2017 года в Лондоне, однако из-за травмы ноги вынужден был прервать выступление на том турнире. Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 7 по 12 августа в Берлине.