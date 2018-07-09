Хоккеист Кравцов продлил контракт с "Трактором"

ТАСС, 9 июля. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" продлил контракт с нападающим Виталием Кравцовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано на один год.

"Я остаюсь в России, в "Тракторе", - сказал Кравцов. - Этот сезон в родной команде поможет мне вырасти в профессиональном плане. Постараюсь сделать для "Трактора" много полезного и чаще радовать болельщиков".

"Мы удовлетворены, что нам удалось сохранить еще на один сезон молодого перспективного хоккеиста, - сказал генеральный менеджер клуба Евгений Губарев. - Контракт переподписан на хороших для Виталия условиях. Надеемся, что предстоящий сезон будет для Кравцова не менее успешным. Остальные разговоры о дальнейшей карьере игрока будут уместны через год".

18-летний Кравцов является воспитанником хоккейной школы "Трактора", в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 нападающий принял участие в 35 матчах, забросив в них четыре шайбы и отдав три результативные передачи. По ходу плей-офф Кравцов стал одним из лидеров "Трактора" и набрал 11 очков (6 шайб + 5 передач) в 16 играх. Челябинский клуб дошел до финала Восточной конференции, где в четырех матчах проиграл будущему победителю турнира - казанскому "Ак Барсу". Весной нападающий был впервые вызван в олимпийскую сборную России для участия в Кубке АЛРОСА с 26 по 28 апреля, в рамках которого провел три матча за российскую команду, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу.

В июне Кравцов был выбран "Нью-Йорк Рейнджерс" под девятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги.