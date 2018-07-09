Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Кравцов продлил контракт с "Трактором"

Спорт
9 июля, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на один год

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 июля. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" продлил контракт с нападающим Виталием Кравцовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано на один год.

"Я остаюсь в России, в "Тракторе", - сказал Кравцов. - Этот сезон в родной команде поможет мне вырасти в профессиональном плане. Постараюсь сделать для "Трактора" много полезного и чаще радовать болельщиков".

"Мы удовлетворены, что нам удалось сохранить еще на один сезон молодого перспективного хоккеиста, - сказал генеральный менеджер клуба Евгений Губарев. - Контракт переподписан на хороших для Виталия условиях. Надеемся, что предстоящий сезон будет для Кравцова не менее успешным. Остальные разговоры о дальнейшей карьере игрока будут уместны через год".

18-летний Кравцов является воспитанником хоккейной школы "Трактора", в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 нападающий принял участие в 35 матчах, забросив в них четыре шайбы и отдав три результативные передачи. По ходу плей-офф Кравцов стал одним из лидеров "Трактора" и набрал 11 очков (6 шайб + 5 передач) в 16 играх. Челябинский клуб дошел до финала Восточной конференции, где в четырех матчах проиграл будущему победителю турнира - казанскому "Ак Барсу". Весной нападающий был впервые вызван в олимпийскую сборную России для участия в Кубке АЛРОСА с 26 по 28 апреля, в рамках которого провел три матча за российскую команду, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу.

В июне Кравцов был выбран "Нью-Йорк Рейнджерс" под девятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
2
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
3
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
4
Суд на Кубани взыскал по 500 тыс. рублей с Насти Рыбки и Алекса Лесли по иску Дерипаски
5
На место захоронения в Грузии четырехлетнего мальчика указал подозреваемый в убийстве
6
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
7
У Кремля нет информации о том, находился ли самолет лидера КНДР во Владивостоке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!