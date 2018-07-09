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СМИ: бывший футболист "Арсенала" Эбуэ подозревается в поджоге дома

Спорт
9 июля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Инцидент произошел 30 июня в одном из районов Лондона

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ТАСС, 9 июля. Бывший защитник английского "Арсенала" и турецкого "Галатасарая" Эммануэль Эбуе подозревается в поджоге жилого дома в одном из районов Лондона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую газету Mirror.

По информации издания, 35-летний Эбуэ остался без жилья после развода со своей супругой, что негативно повлияло на его психическое состояние. Инцидент произошел 30 июня, бывший защитник в момент пожара находился неподалеку и вел себя странно, потому полицейские его задержали и допросили, после чего он был отпущен.

Эбуэ является свободным агентом с 2016 года. В 2017 году у ивуарийца диагностировали ВИЧ.

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