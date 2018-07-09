Приставы взыскали почти 22 млн рублей долгов с кубанского волейбольного клуба "Динамо"

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали с краснодарского волейбольного клуба "Динамо" долги по зарплате и сборам на общую сумму около 22 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба УФССП.

"В Центральный районный отдел судебных приставов Краснодара на исполнение поступили исполнительные листы о взыскании с ВК "Динамо" задолженности по зарплате и налогам в общей сумме 21 941 000 рублей. Была проведена большая работа по аресту и реализации имущества, обращению взыскания на дебиторскую задолженность. География проведения исполнительных действий не ограничивалась Краснодаром, запросы посылались также в Москву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге на счета работников клуба перечислено 16 млн рублей - долги по зарплате. В бюджет поступило 5,941 млн рублей - налоги и сборы.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора АНО "Волейбольный клуб "Динамо" из-за невыплаты заработной платы сотрудникам клуба (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По данным следствия, руководство клуба не выплачивало заработную плату персоналу, тренерскому штабу и игрокам в периоде с января по ноябрь 2017 года. В результате задолженность по зарплате составила около 25 млн рублей.