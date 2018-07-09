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Олимпийская чемпионка Чичерова, отбывшая дисквалификацию, пока не имеет права выступать

Спорт
9 июля, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Чичерова была лишена бронзы ОИ-2008 из-за обнаружения запрещенного препарата (туринабол) после перепроверки допинг-пробы

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Анна Чичерова

Анна Чичерова

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту россиянка Анна Чичерова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, пока не имеет права выступать на соревнованиях из- за неурегулированных финансовых вопросов с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщила ТАСС Чичерова.

6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения запрещенного препарата (туринабол) по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Россиянка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но CAS отклонил апелляцию легкоатлетки. Чичерова приняла решение вернуть бронзовую медаль ОИ-2008, так как не смогла доказать свою невиновность. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала Чичерову до 30 июня 2018 года.

"Несмотря на то, что формально срок дисквалификации истек, я не могу выступать, - сказала Чичерова. - На сегодняшний день не урегулированы финансовые вопросы с IAAF".

Чичерова - победительница Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.

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