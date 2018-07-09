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Генменеджер: Денисенко может получить шанс сыграть в НХЛ за "Флориду" в новом сезоне

Спорт
9 июля, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Форвард был выбран "Флоридой" под 15-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский форвард Григорий Денисенко, выбранный "Флоридой" под 15-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года, может получить шанс начать предстоящий сезон в клубе. Об этом заявил генеральный менеджер "Флориды" Дэйл Тэллон, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.

"Почему бы и нет, - сказал Тэллон, отвечая на вопрос о шансах 18-летнего Денисенко начать сезон во "Флориде". - Он динамичен, техничен и обладает взрывной скоростью, он изобретателен и очень быстр. Из таких получаются особенные крайние нападающие, он уверенно чувствует себя в борьбе, может забить или сыграть в пас. Почему бы не дать ему шанс".

Нападающий заявил, что старается показать свои лучшие качества в тренировочном лагере "Флориды". "Не мое решение, буду я играть в следующем сезоне в НХЛ или нет, его примет тренер, - сказал Денисенко. - Я стараюсь делать все, чтобы сыграть в НХЛ в предстоящем сезоне".

Денисенко в минувшем сезоне выступал в Молодежной хоккейной лиге за ярославский "Локо", став обладателем Кубка Харламова. Он провел 31 матч, забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф Денисенко отличился пять раз и дважды ассистировал партнерам в 12 матчах. Также хоккеист провел четыре встречи в плей-офф КХЛ за ярославский "Локомотив", но набранными очками не отметился.

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