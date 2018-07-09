Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Систему вентиляции и охлаждающую плиту заменят в ЛДС "Сибирь" к молодежному ЧМ по хоккею

Спорт
9 июля, 13:45 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, июля. /ТАСС

Молодежное хоккейное первенство пройдет в Новосибирске в 2023 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Реконструкция Ледового дворца спорта (ЛДС) "Сибирь" в Новосибирске к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году будет включать замену охлаждающей плиты. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель генерального менеджера по управлению имуществом ЛДС "Сибирь" Павел Морозов.

В мае Международная хоккейная федерация (IIHF) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира (игроки до 20 лет). По этому контракту турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. К чемпионату мира в городе построят современный ледовый дворец, но часть матчей будет проходить на старой арене.

"Ремонтные работы будут касаться системы вентиляции, замены охлаждающей плиты, которая была 50 лет назад сделана с нарушениями, а также завершение работ по усовершенствованию системы освещения", - сказал он.

Кроме того, по словам Морозова, реконструкция предполагает создание четырех дополнительных раздевалок с выходом к микст-зоне, подготовку системы кондиционирования воздуха, дополнительные помещения для прессы и обустройство помещения для проведения проб допинг-контроля. В планах также обновление фасада здания.

Все ремонтные работы на ледовой арене планируется начать летом 2019 года, а завершить к июлю 2022 года. На молодежном чемпионате мира в ЛДС "Сибирь" будет играть группа, в которую не попала сборная России.

Ледовые арены в Новосибирске

В настоящее время клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" тренируется и проводит домашние матчи в ЛДС "Сибирь", построенном более 50 лет назад и рассчитанном на семь тысяч зрителей. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко раскритиковал состояние новосибирского стадиона и ряда других арен КХЛ, призвав региональные власти строить новые.

Ранее сообщалось, что на строительство арены и прилегающей к ней инфраструктуры потребуется около 10 млрд рублей: половина пойдет на саму спортивную площадку, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что стадион будет рассчитан на 10 тыс. зрителей и должен быть готов к середине 2022 года. Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
5
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
6
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
7
Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!