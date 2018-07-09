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Бывший вратарь сборной Испании Молина стал спортдиректором федерации футбола страны

Спорт
9 июля, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

48-летний специалист заменит на этом посту Фернандо Йерро, который в воскресенье объявил о своем уходе

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ТАСС, 9 июля. Бывший вратарь сборной Испании Хосе Молина стал спортивным директором Королевской испанской федерации футбола. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу сборной Испании.

48-летний специалист заменит на этом посту Фернандо Йерро, который в воскресенье объявил о своем уходе. Ранее Молина работал спортивным директором в клубах Испании, Гонконга, Индии и Мексики.

На чемпионате мира сборная Испании вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв первое место в группе В, но в 1/8 финала уступила команде России в серии послематчевых пенальти 3:4 (основное и дополнительное время - 1:1).

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