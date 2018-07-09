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Хоккейный клуб СКА возглавил рейтинг лучших команд Европы по версии портала HockeyArchives

Спорт
9 июля, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Помимо петербургской команды в топ-20 лучших команд Европы попали еще пять клубов КХЛ

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ТАСС, 9 июля. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА сохранил первое место в рейтинге лучших европейских команд по версии портала HockeyArchives по итогам сезона-2017/18. Ежегодный рейтинг опубликован на портале.

Помимо СКА, еще пять клубов КХЛ попали в топ-20 лучших команд Европы: московский ЦСКА остался на третьем месте, чемпион последнего розыгрыша Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" поднялся на восемь мест и расположился на четвертой строчке, хельсинкский "Йокерит" улучшил положение в рейтинге на 28 мест, заняв 11-ю позицию, на 15-м месте находится челябинский "Трактор", который поднялся на 14 строчек, 19-м идет ярославский "Локомотив", опустившийся на 10 позиций.

Второе место в рейтинге занимает шведский "Векшё Лейкерс", поднявшийся на 11 позиций.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между "Ак Барсом" и СКА.

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