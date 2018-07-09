ЦСКА проведет первый матч нового сезона баскетбольной Евролиги против "Барселоны"

ТАСС, 9 июля. Российский ЦСКА стартует в новом сезоне баскетбольной Евролиги домашним матчем с испанской "Барселоной", встреча пройдет 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Первый тур Евролиги пройдет 11 и 12 октября. Россию в турнире представят два клуба - московский ЦСКА и подмосковные "Химки", которые первую встречу проведут дома 12 октября против греческого "Олимпиакоса".

В новейшей истории ЦСКА становился победителем турнира трижды - в 2006, 2008 и 2016 году. В сезоне-2017/18 армейский клуб занял четвертое место, "Химки" завершили выступление на стадии 1/4 финала.

Полный календарь будет объявлен 10 июля.