Россиянка Макарова не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла итальянке Камиле Джорджи и не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), проходящего на травяных кортах в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 26-летней представительницы Италии. Ранее соперницы не играли друг с другом на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В четвертьфинале Джорджи встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) - Евгения Родина (Россия), матч пройдет позднее в четверг.

Макарова не смогла повторить свой лучший результат на Уимблдоне. В 2014 году россиянка вышла в четвертьфинал турнира, где уступила представительнице Чехии Луции Шафаржовой со счетом 3:6, 1:6.

Уимблдон завершится 15 июля.