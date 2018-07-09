Третьяк: КХЛ понимает, что интересы сборной России важнее изменений в календаре лиги

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) понимает, что интересы сборной России по хоккею важнее, чем изменения в структуре календаря игр регулярного чемпионата. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Последние матчи регулярного чемпионата КХЛ в предстоящем сезоне пройдут 22 февраля 2019 года, так как ФХР не одобрила изменения в календаре в связи с переносом сроков проведения чемпионата мира - 2019.

"Весь календарь подчинен подготовке нашей сборной к чемпионату. Мы хотим более тщательно подготовиться к чемпионату мира, поэтому мы план не меняем, а Континентальная хоккейная лига всегда идет на наши условия, так как они понимают, что главное событие - это чемпионат мира, где мы представляем нашу страну", - сказал Третьяк.

Календарь чемпионата КХЛ был опубликован 5 июля. Чемпионат мира 2019 года в Братиславе изначально должен был начаться 3 мая. Однако позднее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил о том, что мировое первенство начнется 10 мая. Это будет самый поздний старт в истории чемпионатов мира.