Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ВФЛА Шляхтин гордится выступлением российских легкоатлетов на юношеском ЧЕ

Спорт
9 июля, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

На турнире российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые награды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин

Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что российские легкоатлеты показали отличный результат на юношеском чемпионате Европы, который завершился в воскресенье в венгерском Дьере. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.

На турнире российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые награды. Победы одержали Виолетта Игнатьева (метание диска) и Александр Комаров (десятиборье). Олеся Солдатова заняла третье место в беге на 400 метров, а Мария Кочанова завоевала бронзу в прыжках в высоту.

"Считаю, наши ребята отлично выступили на первенстве Европы в Венгрии, - сказал Шляхтин. - У нас два золота, две бронзы и несколько мест в шаге от пьедестала".

"Не стоит забывать, в какой сложной обстановке находились наши ребята, допуски на выступление на международных стартах в нейтральном статусе практически все они получили в самый последний момент. Но они молодцы, готовились, верили и выступили просто отлично. Ими можно гордиться", - подытожил глава ВФЛА.

Всего в турнире приняли участие 15 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. Это Дженнифер Акиниймика (спринт), Ирина Болдырева (100 м с/б), Сергей Козлов (диск), Яна Мельникова (диск), Валерия Якименко (молот), Олеся Солдатова (400 м), Мария Привалова (длина и тройной), Дмитрий Качанов (шест), Мария Кочанова (высота), Виолетта Игнатьева (диск), Сергей Зверев (молот), Александр Комаров (многоборье), Арсений Ефимов (многоборье), Вилена Комарова (многоборье) и Виктория Горлова (длина).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
2
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
3
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
4
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
5
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
6
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
7
Власти Кубани взяли под контроль ситуацию на пляжах региона после жалоб туристов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!