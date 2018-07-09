Глава ВФЛА Шляхтин гордится выступлением российских легкоатлетов на юношеском ЧЕ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что российские легкоатлеты показали отличный результат на юношеском чемпионате Европы, который завершился в воскресенье в венгерском Дьере. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.

На турнире российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые награды. Победы одержали Виолетта Игнатьева (метание диска) и Александр Комаров (десятиборье). Олеся Солдатова заняла третье место в беге на 400 метров, а Мария Кочанова завоевала бронзу в прыжках в высоту.

"Считаю, наши ребята отлично выступили на первенстве Европы в Венгрии, - сказал Шляхтин. - У нас два золота, две бронзы и несколько мест в шаге от пьедестала".

"Не стоит забывать, в какой сложной обстановке находились наши ребята, допуски на выступление на международных стартах в нейтральном статусе практически все они получили в самый последний момент. Но они молодцы, готовились, верили и выступили просто отлично. Ими можно гордиться", - подытожил глава ВФЛА.

Всего в турнире приняли участие 15 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. Это Дженнифер Акиниймика (спринт), Ирина Болдырева (100 м с/б), Сергей Козлов (диск), Яна Мельникова (диск), Валерия Якименко (молот), Олеся Солдатова (400 м), Мария Привалова (длина и тройной), Дмитрий Качанов (шест), Мария Кочанова (высота), Виолетта Игнатьева (диск), Сергей Зверев (молот), Александр Комаров (многоборье), Арсений Ефимов (многоборье), Вилена Комарова (многоборье) и Виктория Горлова (длина).