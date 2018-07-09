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Буффон: победа в Лиге чемпионов не является навязчивой идеей, но амбиции присутствуют

Спорт
9 июля, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В пятницу стало известно, что 40-летний итальянский вратарь, у которого 1 июля закончился контракт с "Ювентусом", подписал однолетнее соглашение с французским клубом

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Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон

© EPA-EFE/SIMONE ARVEDA

ТАСС, 9 июля. Победа в розыгрыше Лиги чемпионов не является приоритетной задачей на сезон, но подобные амбиции всегда присутствуют. Об этом на пресс- конференции в Париже сказал голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Буффон, чьи слова приводит пресс-служба команды.

В пятницу стало известно, что 40-летний итальянский вратарь, у которого 1 июля закончился контракт с "Ювентусом", подписал однолетнее соглашение с французским клубом, предусматривающее возможность продления еще на один сезон.

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"Переход в ПСЖ - это новый опыт, который поможет мне вырасти в игровом и человеческом плане, я всегда искал такие возможности. У меня есть амбиции к завоеванию трофеев, но победа в Лиге чемпионов не является навязчивой идеей. В первую очередь я хочу доказать, что все еще остаюсь сильным голкипером и способен помочь команде. Первая тренировка с новыми партнерами была интересной, наслаждаюсь этим моментом своей карьеры", - сказал Буффон.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, до этого он играл за "Парму", в составе которой стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, Кубка УЕФА. В составе "Ювентуса" он 10 раз выигрывал чемпионат Италии, также он является четырехкратным обладателем Кубка Италии, пятикратным обладателем Суперкубка страны, трижды выходил в финал Лиги чемпионов, но ни разу не выигрывал этот турнир.

В составе сборной Италии Буффон провел 176 игр и стал чемпионом мира 2006 года. Вратарь завершил международную карьеру после того, как итальянцы не смогли отобраться на чемпионат мира 2018 года в России.

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