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Суперкубок Испании по футболу - 2018 пройдет в Марокко и будет состоять из одного матча

Спорт
9 июля, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Ранее Суперкубок состоял из двух матчей, а игры турнира проходили на территории Испании

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ТАСС, 9 июля. Матч за Суперкубок Испании по футболу 2018 года между "Барселоной" и "Севильей" состоится 12 августа в марокканском городе Танжер. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Ранее Суперкубок состоял из двух матчей, а игры турнира проходили на территории Испании. "RFEF уже давно искала альтернативные варианты места проведение Суперкубка. Революционное решение было принято после соглашения с руководством испанской футбольного лиги, оно позволит нам улучшить финансовое состояние RFEF", - заявил RFEF Луис Рубиалес.

В сезоне-2017/18 "Барселона" выиграла чемпионат и Кубок страны. "Севилья" получила право сыграть в Танжере, как финалист Кубка. Каждая команда получит квоту в размере 6000 билетов для своих болельщиков на этот матч.

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