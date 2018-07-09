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Российская теннисистка Касаткина вышла в четвертьфинал Уимблдона

Спорт
9 июля, 17:37 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, июля. /ТАСС

В матче четвертого круга спортсменка обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/GERRY PENNY

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк в матче четвертого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 14-м номером. В четвертьфинальном матче Касаткина сыграет с немкой Ангелик Кербер (11).

21-летняя Касаткина впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона.

Уимблдон завершится 15 июля.

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