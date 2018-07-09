Палата по разрешению споров РФС обязала казанский "Рубин" выплатить премиальные Ткачуку

ТАСС, 9 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала казанский "Рубин" погасить задолженности по премиальным за сезон-2016/17 перед бывшим полузащитником команды Денисом Ткачуком. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ткачук покинул казанский клуб летом 2017 года.

В пятницу в Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС. По его итогам было вынесено решение удовлетворить заявление Ткачука в отношении "Рубина" о взыскании задолженности по премиальным выплатам частично.

"Обязать ООО "ФК "Рубин" г. Казань выплатить футболисту- профессионалу Ткачуку Д. Г. задолженность по премиальным выплатам за спортивный сезон-2016/17 и проценты за задержку выплаты задолженности", - сказано в сообщении.

Ткачук перешел в "Рубин" в январе 2016 года из санкт- петербургского "Зенита". В составе казанского клуба он провел 34 матча, забил три гола и отметился тремя результативными передачами.