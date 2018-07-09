Первый номер драфта НХЛ 2018 года Далин подписал контракт с "Баффало"

ТАСС, 9 июля. Шведский защитник Расмус Далин подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Баффало" выбрал 18-летнего хоккеиста под первым номером на драфте 2018 года.

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ. Срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.

Далин подписал максимальный контракт с зарплатой $925 тыс. За счет различных бонусов за игровые достижения он еще сможет заработать до $2,85 млн в год.

В прошлом сезоне защитник выступал за шведский клуб "Фрелунда", где в 41 матче набрал 20 очков (7 шайб + 13 передач). В составе молодежной сборной Далин завоевал серебряные медали на чемпионате мира 2018 года. Также хоккеист принял участие в Олимпийских играх - 2018, проведя два матча и став самым молодым игроком турнира (17 лет).