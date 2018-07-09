Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый номер драфта НХЛ 2018 года Далин подписал контракт с "Баффало"

Спорт
9 июля, 18:22 дата обновления: 9 июля, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

"Баффало" выбрал 18-летнего хоккеиста под первым номером на драфте 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 июля. Шведский защитник Расмус Далин подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Баффало" выбрал 18-летнего хоккеиста под первым номером на драфте 2018 года.

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ. Срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.

Далин подписал максимальный контракт с зарплатой $925 тыс. За счет различных бонусов за игровые достижения он еще сможет заработать до $2,85 млн в год.

В прошлом сезоне защитник выступал за шведский клуб "Фрелунда", где в 41 матче набрал 20 очков (7 шайб + 13 передач). В составе молодежной сборной Далин завоевал серебряные медали на чемпионате мира 2018 года. Также хоккеист принял участие в Олимпийских играх - 2018, проведя два матча и став самым молодым игроком турнира (17 лет).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Дворкович уверен, что Хорватский футбольный союз принял необходимое решение по Вукоевичу
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Высказывания экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о России. Досье
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Корбин призвал членов правительства Британии договориться между собой или уйти в отставку
7
Стоит ли покупать "Яндекс.Станцию" и другие "умные" колонки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!