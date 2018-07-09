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Чемпионка ОИ по борьбе Воробьева после рождения сына продолжит подготовку к Играм-2020

Спорт
9 июля, 18:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Воробьева подчеркнула, что материнство стало для нее двойной мотивацией продолжить карьеру

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Наталья Воробьева

Наталья Воробьева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионка Игр-2012 в Лондоне, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по спортивной борьбе Наталья Воробьева родила сына, однако спортсменка не планирует завершать карьеру, она продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио-2020. Об этом Воробьева рассказала ТАСС.

"Я стала мамой 2 июля, сына назвала Тимуром, - рассказала 27-летняя Воробьева. - После Олимпиады в Рио-де- Жанейро я серьезно занялась здоровьем, во время беременности ни спина, ни шея не давали о себе знать, а это хороший показатель, можно двигаться дальше. Так что сейчас все свое время я посвящу малышу, а дальше - снова работать. К тренировкам я приступлю уже в сентябре, а с нового года с тренером начнем планировать выезды и турниры".

Воробьева подчеркнула, что материнство стало для нее двойной мотивацией продолжить карьеру. "Дети - это главное, ведь спорт когда-нибудь закончится. Медали дома не ждут. Дети - это продолжение тебя", - подчеркнула спортсменка.

"Я пока не знаю, в какой весовой категории буду выступать дальше, но к Играм в Токио мне будет всего 29 лет, - отметила собеседница. - Кто знает, может меня еще и на Игры в Париже 2024 года хватит?"

Воробьева является также чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером ЧМ-2013, бронзовым призером ЧМ-2014. Спортсменка дважды побеждала на чемпионатах Европы.

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