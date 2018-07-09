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Бывший форвард "Металлурга" Коварж подписал контракт с клубом НХЛ "Айлендерс"

Спорт
9 июля, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Срок соглашения 28-летнего чеха составил один год

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Ян Коварж (справа)

Ян Коварж (справа)

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Бывший нападающий магнитогорского "Металлурга" Ян Коварж подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения 28-летнего чеха составил один год. По данным Sportsnet, его зарплата составит $2 млн.

В составе клуба из Магнитогорска Коварж отыграл последние пять сезонов, проведя за это время 285 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и набрав 286 очков (97 шайб + 189 передач). В плей-офф нападающий принял участие в 83 встречах, набрав 91 очко (32+59). Он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

В составе сборной Чехии Коварж принимал участие в пяти чемпионатах мира (2013-2017). На его счету 42 игры и 19 очков (6+13).

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