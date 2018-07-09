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Пятикратный олимпийский чемпион по конному спорту Винклер скончался на 92-м году жизни

Спорт
9 июля, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Винклер - четырехкратный олимпийский чемпион по командному конкуру (1956, 1960, 1964, 1972)

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ТАСС, 9 июля. Пятикратный олимпийский чемпион по конкуру немец Ханс-Гюнтер Винклер скончался в ночь на понедельник от остановки сердца. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

Винклер - четырехкратный олимпийский чемпион по командному конкуру (1956, 1960, 1964, 1972). Немецкий спортсмен также завоевал золотую олимпийскую медаль в личном конкуре на Играх-1956 в Стокгольме. Винклер является двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы по конкуру.

После завершения спортивной карьеры он являлся членом национальной федерации конного спорта и был селекционером олимпийской сборной Германии.

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