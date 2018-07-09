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Российский боец Александр Емельяненко нокаутировал чеха Пешту в поединке в Екатеринбурге

Спорт
9 июля, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Бой завершился во втором раунде

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Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал победу техническим нокаутом над чехом Виктором Пештой на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC). Поединок проходил в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Бой завершился во втором раунде. Чех прижался к углу октагона, после чего Емельяненко принялся его добивать. Рефери остановил бой из-за пассивной защиты Пешты.

Александр Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. В конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. С того момента спортсмен провел пять боев и во всех одержал победы досрочно. Всего в активе 36-летнего россиянина 28 побед и семь поражений.

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