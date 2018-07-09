Касаткина заявила, что рада сыграть с сильной соперницей в четвертьфинале Уимблдона

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Играть в следующем матче на Уимблдоне будет очень интересно, потому что в соперниках - бывшая финалистка турнира и сильная теннисистка. Об этом россиянка Дарья Касаткина сказала на пресс-конференции после победного матча четвертого круга против бельгийки Алисон ван Эйтванк - 6:7 (6:8), 6:3, 6:2.

В четвертьфинале 21-летняя россиянка сыграет с немкой Ангелик Кербер, посеянной на турнире под 11-м номером.

"Если честно, мне нравится играть против топовых теннисисток. Когда я была маленькая, я всегда мечтала играть с большими игроками. Да, я счастлива, что играю с Кербер в четвертьфинале, потому что это Уимблдон. Возможность выйти на центральный корт против бывшей финалистки - это то, ради чего я играю", - сказала Касаткина.

В июне спортсменка выходила в четвертьфинал другого турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции по теннису. "Во Франции я была счастлива, выйдя в четвертьфинал, это было эмоционально. Сейчас эмоций меньше, потому что начинаешь привыкать к подобным вещам. Завтра я выйду на корт с ощущением, что это просто очередной матч", - добавила Касаткина.

Выход в эту стадию Уимблдона стал лучшим результатом для россиянки за время выступлений на турнире.

Уимблдон завершится 15 июля.