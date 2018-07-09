Боец Александр Емельяненко не исключил возможности выступить на турнире UFC в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) пока не предлагал контракт россиянину Александру Емельяненко, но он готов выступить на турнире в Москве в случае достижения договоренности. Об этом Емельяненко заявил журналистам.

В понедельник россиянин победил техническим нокаутом чеха Виктора Пешту на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге.

"Мне не предлагали выступить на турнире UFC в Москве, у них ведь нет единичных [на один бой] контрактов, - сказал Емельяненко. - Если они заключают контракт с бойцом, то становятся правообладателями на него, спортсмен не может драться по нескольким версиям. Но пусть они сделают предложение, возможно, мы к чему-то придем и о чем-то договоримся".

UFC является ведущей организацией в мире по проведению боев смешанного стиля. 15 сентября промоушен проведет первый в истории турнир в России.

Александр Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. В конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. С того момента спортсмен провел пять боев и во всех одержал победы досрочно. Всего в активе 36-летнего россиянина 28 побед и семь поражений.