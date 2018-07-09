Александр Емельяненко может провести следующий бой в организации RCC в октябре-ноябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко может провести следующий поединок в организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в октябре-ноябре. Об этом Емельяненко заявил журналистам.

В понедельник россиянин победил техническим нокаутом чеха Виктора Пешту на турнире RCC в Екатеринбурге.

"Мой следующий бой пройдет в августе в рамках организации WFCA [World Fighting Championship Akhmat]. Я сказал RCC, что я, конечно, готов выйти и в сентябре, но они слишком уж насели... Мы поговорим с RCC, возможно, договоримся, и я буду готов на октябрь-ноябрь", - сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. В конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. С того момента спортсмен провел пять боев и во всех одержал победы досрочно. Всего в активе 36-летнего россиянина 28 побед и семь поражений.

Свой следующий бой Емельяненко проведет в Москве 18 августа. Его соперником станет американец Тони Джонсон.