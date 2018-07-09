СМИ: лондонский "Арсенал" намерен побороться за футболиста ЦСКА Головина

ТАСС, 9 июля. Английский футбольный клуб "Арсенал" намерен сделать предложение московскому ЦСКА по поводу трансфера полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает портал Transfermarketweb.com.

Ранее сообщалось, что за 22-летним футболистом следят туринский "Ювентус" и лондонский "Челси". Руководство ЦСКА хочет получить за своего игрока €35 млн. Сам Головин, по информации источника, пока не определился со своим будущим.

Головин выступает за московский ЦСКА с осени 2012 года. Его дебют за основную команду состоялся 4 сентября 2014 года в матче 1/16 финала Кубка России против дзержинского "Химика". В чемпионате России полузащитник дебютировал 14 марта 2015 года, выйдя на замену на 72-й минуте матча против "Мордовии". В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги Головин провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.