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Леброн Джеймс официально стал игроком "Лейкерс"

Спорт
10 июля, 6:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Он подписал четырехлетний контракт на сумму $154 млн

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Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

© AP Photo/Tony Dejak

ТАСС, 10 июля. Трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс поставил подпись в четырехлетнем контракте с "Лос-Анджелес Лейкерс" на общую сумму $154 млн. Об этом сообщает пресс- служба НБА.

"Это великий день для "Лейкерс" и их болельщиков по всему миру. Леброн особенный, лучший игрок в мире, он любит состязаться и обладает отличными лидерскими качествами, он привык побеждать и вселять уверенность в победе в партнеров. Игроки "Лейкерс" рады, что девятикратный финалист НБА стал их одноклубником. Этот шаг позволит клубу вновь играть в плей-офф и финале ассоциации", - цитирует пресс-служба президента по баскетбольным операциям "Лейкерс" Мэджика Джонсона.

О том, что Джеймс перейдет в "Лейкерс", стало известно 2 июля. До этого баскетболист принял решение отказаться от опции в контракте с "Кливлендом", которая гарантировала ему в следующем сезоне заработок в размере $35,6 млн.

Джеймс является одним из лучших баскетболистов современности. Он был выбран "Кливлендом" на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе "Кавальерс" он провел семь сезонов, после чего перешел в "Майами", с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. В 2014 году Джеймс вернулся в "Кливленд" и привел клуб к первому в истории чемпионству - в 2016 году "Кавальерс" в финале победили "Голден Стэйт".

"Лос-Анджелес Лейкерс" - одна из самых титулованных команд НБА. "Лейкерс" 16 раз становились чемпионами ассоциации (больше титулов только у "Бостона" - 17). В разные годы за клуб играли такие прославленные баскетболисты, как Уилт Чемберлен, Джерри Уэст, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Шакил О'Нил, Коби Брайант. Однако с 2013 года команда ни разу не выходила в плей-офф НБА.

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