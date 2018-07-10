ФНЛ: для проведения матчей "Сочи" на "Фиште" нужно решить проблему с допуском фанатов

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сочинский стадион "Фишт" сможет принимать матчи чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после того, как будут решены проблемы, связанные с организацией размещения фанатов команд-гостей и распределением потоков болельщиков к стадиону до и после игр. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Игорь Ефремов.

Официальная информация о месте проведения матча первого тура нового сезона ФНЛ "Сочи" - "Спартак-2" (17 июля), по словам главы ФНЛ, должна появиться во вторник. Он не исключил, что встреча может пройти не на "Фиште" из-за проблем, связанных с организацией размещения болельщиков.

"Дело сводится к тому, чтобы немного поменять места для болельщиков приезжающих команд. Если вы помните, после Кубка конфедераций на "Открытии-Арене" тоже была такая проблема, которую решали в течение двух недель", - отметил он.

Ефремов отметил, что необходимо организовать разведение потоков болельщиков команд-хозяев и команд-гостей во избежание конфликтных ситуаций. "У нас должен быть сектор с отдельным входом для болельщиков команды гостей, отдельные туалеты для них, нам нужно иметь возможности для раздельного досмотра фанатов, для разведения их потоков", - сказал президент ФНЛ.

"Надеюсь, что все эти проблемы будут решены ко второму домашнему матчу "Сочи" (29 июля против "Химок" - прим. ТАСС). По крайней мере, речь в плане их решения идет об одном, максимум, двух турах", - добавил Ефремов.

Наследие чемпионата мира

До старта чемпионата мира президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" указал региональным властям на то, что рассчитывает на их эффективную работу по использованию арен и инфраструктуры, построенной или реконструированной к турниру. Особое внимание в этом плане приковано к Сочи, где с зимних Игр в качестве наследия уже функционируют на высоком уровне олимпийские арены для фигурного катания, шорт-трека, керлинга и хоккея.

"Фишту" только предстоит осваивать опыт проведения футбольных матчей в постоянном режиме, несмотря на то, что на арене уже прошли четыре игры Кубка конфедераций 2017 года и шесть - чемпионата мира. О переезде клуба ФНЛ "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи и переименовании команды в "Сочи" было объявлено в мае.

"Сочи" проведет первый домашний матч сезона ФНЛ 17 июля - спустя 10 дней после завершения на "Фиште" последнего матча в рамках чемпионата мира. Согласно регламенту Международной федерации футбола (ФИФА), оргкомитет чемпионата мира должен передать стадион региону в течение трех дней после завершения на нем матчей турнира. В настоящий момент "Фишт" еще находится в пользовании оргкомитета, когда он будет передан - неизвестно. В связи с этим "Сочи" на данный момент планирует провести первый домашний матч на резервной арене - стадионе ФГБУ "Юг-Спорт" имени С. К. Метревели, о чем ТАСС ранее сообщил гендиректор клуба Дмитрий Рубашко.

Стадион "Фишт" был построен в декабре 2013 года к зимним Олимпийским играм в Сочи. На стадионе проходили церемонии открытия и закрытия Игр, на тот период он вмещал 40 тыс. человек. В 2015 году началась реконструкция арены для проведения на ней матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира. В ходе работ с арены была демонтирована крыша и добавлены зрительские места - вместимость стадиона увеличилась до 44 тыс. человек.

В Сочи прошли шесть матчей чемпионата мира, последний состоялся 7 июля - сборная России в серии пенальти уступила команде Хорватии в матче 1/4 финала.