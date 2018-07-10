Власти: создание команды ВХЛ в Новосибирске начнется через год

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области через год займутся созданием команды Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщил журналистам во вторник по итогам встречи с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком врио губернатора Андрей Травников.

Сейчас в регионе один клуб Континентальной хоккейной лиги - "Сибирь".

"Мы обсуждали [с Владиславом Третьяком] необходимость создания собственной команды Высшей лиги. К сожалению, в Новосибирске своей команды нет, нам приходится заключать соглашения с командами из других городов. Мы вернемся к этому вопросу через год. Для этого будут предпосылки - к 2022 году у нас появится дополнительная ледовая площадка, окна в графике, ледовый дворец и возможность распределить команды по новым объектам", - сказал Травников.

Он добавил, что из-за отсутствия команды ВХЛ теряется "промежуточное звено подготовки молодых хоккеистов".

Как сообщалось ранее, молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в 2023 году. К нему построят новый ледовый дворец, а также реконструируют существующий.