Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти: создание команды ВХЛ в Новосибирске начнется через год

Спорт
10 июля, 9:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, июля. /ТАСС

Сейчас в регионе один клуб Континентальной хоккейной лиги - "Сибирь"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области через год займутся созданием команды Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщил журналистам во вторник по итогам встречи с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком врио губернатора Андрей Травников.

Сейчас в регионе один клуб Континентальной хоккейной лиги - "Сибирь".

"Мы обсуждали [с Владиславом Третьяком] необходимость создания собственной команды Высшей лиги. К сожалению, в Новосибирске своей команды нет, нам приходится заключать соглашения с командами из других городов. Мы вернемся к этому вопросу через год. Для этого будут предпосылки - к 2022 году у нас появится дополнительная ледовая площадка, окна в графике, ледовый дворец и возможность распределить команды по новым объектам", - сказал Травников.

Он добавил, что из-за отсутствия команды ВХЛ теряется "промежуточное звено подготовки молодых хоккеистов".

Как сообщалось ранее, молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в 2023 году. К нему построят новый ледовый дворец, а также реконструируют существующий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче
3
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
4
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Минэкономразвития предлагает штрафовать на 2 тыс. рублей за езду без техосмотра
7
СК просит арестовать на два месяца руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!