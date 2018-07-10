Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Енисей" проведет первый матч РФПЛ на стадионе в Красноярске 2 сентября

Спорт
10 июля, 12:47 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, июля. /ТАСС

Центральный стадион, домашняя арена для "Енисея", находится на реконструкции, которая должна завершиться до конца октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Енисей", впервые в своей истории вышедший в премьер-лигу, первую игру нового сезона на Центральном стадионе в Красноярске проведет 2 сентября. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта Красноярского края.

"Первая игра на Центральном стадионе пройдет 2 сентября с тульский "Арсеналом", - сообщили в министерстве.

Согласно календарю Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), летом у "Енисея" еще три домашних игры: с "Зенитом" (29 июля), ЦСКА (11 августа) и "Крыльями Советов" (27 августа). Эти матчи красноярской команде придется проводить на аренах других городов. Ранее сообщалось, что домашние игры в начале сезона "Енисей" может провести в Томске или Тюмени.

Центральный стадион, домашняя арена для "Енисея", находится на реконструкции. Она должна завершиться до конца октября, но в мае врио губернатора Красноярского края Александр Усс сообщил, что строители пообещали ускорить работу, чтобы сдать стадион в эксплуатацию раньше срока.

В сезоне-2017/18 "Енисей" занял третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По сумме двух матчей за право участия в премьер-лиге клуб из Красноярска обыграл махачкалинский "Анжи".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
3
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
4
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
5
Путин назначил Пескова из АСИ своим спецпредставителем по цифровому развитию
6
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
7
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!