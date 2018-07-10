"Енисей" проведет первый матч РФПЛ на стадионе в Красноярске 2 сентября

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Енисей", впервые в своей истории вышедший в премьер-лигу, первую игру нового сезона на Центральном стадионе в Красноярске проведет 2 сентября. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта Красноярского края.

"Первая игра на Центральном стадионе пройдет 2 сентября с тульский "Арсеналом", - сообщили в министерстве.

Согласно календарю Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), летом у "Енисея" еще три домашних игры: с "Зенитом" (29 июля), ЦСКА (11 августа) и "Крыльями Советов" (27 августа). Эти матчи красноярской команде придется проводить на аренах других городов. Ранее сообщалось, что домашние игры в начале сезона "Енисей" может провести в Томске или Тюмени.

Центральный стадион, домашняя арена для "Енисея", находится на реконструкции. Она должна завершиться до конца октября, но в мае врио губернатора Красноярского края Александр Усс сообщил, что строители пообещали ускорить работу, чтобы сдать стадион в эксплуатацию раньше срока.

В сезоне-2017/18 "Енисей" занял третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По сумме двух матчей за право участия в премьер-лиге клуб из Красноярска обыграл махачкалинский "Анжи".