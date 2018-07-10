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Чемпион мира и Европы испанец Торрес подписал контракт с японским ФК "Саган Тосу"

Спорт
10 июля, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Контракт с футболистом рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на полгода

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Фернандо Торрес

Фернандо Торрес

© EPA/VICTOR LERENA

ТАСС, 10 июля. Бывший футболист сборной Испании и мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес подписал контракт с японским клубом "Саган Тосу". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с футболистом рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на полгода.

"У меня было время все обдумать, решить. Было множество предложений со всех частей света, но я считаю, что принял одно из лучших решений", - сказал 34-летний нападающий.

Торрес вернулся в "Атлетико" в 2015 году. Ранее он выступал за команду с 2001 по 2007 год. Также он играл в составе английских клубов "Ливерпуль" и "Челси", в итальянском "Милане".

В составе "Челси" стал победителем Лиги чемпионов (2011/12), Лиги Европы (2012/13) и обладателем Кубка Англии (2011/12). Вместе с "Атлетико" дошел до финала Лиги чемпионов (2015/16) и стал победителем Лиги Европы (2017/18). В составе сборной Испании завоевал золото чемпионата мира (2010) и чемпионата Европы (2008, 2012).

В мае 2018 года о переезде в клуб чемпионата Японии объявил еще один чемпион мира и двукратный чемпион Европы Андрес Иньеста, который будет выступать за "Виссел Кобе". С начала карьеры он играл в составе "Барселоны".

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