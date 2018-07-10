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Около 300 человек ожидается на фестивале водных и пляжных видов спорта в Махачкале

Спорт
10 июля, 13:55 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, июля. /ТАСС

В рамках фестиваля пройдут соревнования по кайтбордингу, виндсерфингу, пляжному футболу

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МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Фестиваль водных и пляжных видов спорта "На гребне волны" пройдет 15 июля в столице Дагестана - Махачкале. Ожидается, что участие в нем примут около 300 человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Махачкалы.

"В это воскресенье на загородном пляже Махачкалы пройдет фестиваль водных и пляжных видов спорта "На гребне волны". На мероприятии ожидается около 300 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках фестиваля пройдут соревнования по таким видам спорта, как кайтбординг, виндсерфинг, плавание, пляжные футбол и волейбол, гиревой спорт, волейбол на воде, подтягивание, а также игры и конкурсы на воде.

"Фестиваль проводится в целях популяризации и развития водных видов спорта, отдыха, пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи", - отметил представитель пресс-службы.

О фестивале

Фестиваль водных и пляжных видов спорта "На гребне волны" организован администрацией Махачкалы в рамках всероссийского проекта "Каспий-Экстрим".

Фестиваль водных видов спорта в Махачкале прошел и в прошлом году. Он был посвящен Дню Конституции Дагестана. Тогда в рамках фестиваля состоялись соревнования по плаванию, парусному спорту, кайтсерфингу и виндсерфингу, а также пляжным волейболу и футболу, метанию гири и гиревому спорту.

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